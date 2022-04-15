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Автор Дмитрий Плотников

Подоляка: как ВСУ "планируют неожиданно выиграть" ключевое сражение за Донбасс

Силовые структуры

Журналист и общественный аналитик Юрий Подоляка рассказал, о предстоящем сражении в Донбассе, которое бандеровцы неожиданно для всех якобы постараются "выиграть".

Подоляка: как ВСУ "планируют неожиданно выиграть" ключевое сражение за Донбасс

По мнению эксперта, после окружения группировки ВСУ весь расчёт укрокомандования будет строиться на том, чтобы наносить серёзные деблокирующие удары по российским силам, окружившим украинцев в котлах. Такие удары, по "креативному" замыслу Генштаба Украины могут наноситься со стороны Лозовой, Павлограда и Запорожья, уверен Подоляка.

"Меня часто спрашивают, — раз угроза окружение Донбасского фронта ВСУ настолько очевидна, почему киевский генштаб ничего не делает, чтобы его спасти? Дело в том, что этот самый Генштаб планирует … выиграть это сражение. Или хотя бы свести его в ничью", — рассказывает эксперт.

Но подобный план ВСУ на случай неминуемого окружения бандеровцев в Донбассе прекрасно читается. Именно поэтому, командование ВС РФ готовится и к такому развитию событий, прекрасно понимая, что речь идёт о решающей битве, которая потом скажется на дальнейшем противостоянии.

Ранее Юрий Подоляка рассказал, о предстоящем сражении в Донбассе, где захлопнут 90 тысяч украинских солдат.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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