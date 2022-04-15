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Автор Дмитрий Плотников

Подоляка: Армия России готовит для ВСУ много "сюрпризов" в Донбассе

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ готовят для бандеровцев немало "сюрпризов" в Донбассе. Такой прогноз дал известный блогер и журналист Юрий Подоляка.

Подоляка: Армия России готовит для ВСУ много "сюрпризов" в Донбассе

Главным поводом для беспокойства ВСУ — достаточно широкий фронт для удара от ВС РФ. А вот вопрос, куда нанесут первый удар, остается открытым, считает эксперт.

"Вопрос такого развития ситуации — лишь во времени и месте нанесения удара. Где на южном направлении стоит ожидать удар российской армии, никто не знает", — говорит Подоляка.

В СМИ Запада фигурируют разные прогнозы, касающиеся тактики россиян. Так, например, публикуются сообщения спецслужб Великобритании о якобы готовящейся атаке на Одессу, Николаев, с перспективой выхода к Приднестровью. Но на текущий момент ВС РФ концентрируют силы в излучине реки Северский Донец. Но и там украинские военные не знают, откуда ждать удара от российской армии, заявил блогер.

Русские ведут подготовку к серьезному наступлению. На этом направлении силы ВСУ будут окружены и уничтожены, отмечает блогер. Надо отметить, что фронт наступления ВС РФ достаточно широкий — почти сто километров.

Усиливает тревогу бандеровцев и острый дефицит топлива и ГСМ. Что после разрушения мостов и переправ через Днепр делает новую фазу спецоперации принципиально иной.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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Подоляка: Армия России готовит для ВСУ много "сюрпризов" в Донбассе
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