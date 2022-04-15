Министерство обороны России показало защищающие российских военных от авиаударов комплексы радиоэлектронной борьбы.
Во время военной специальной операции на Украине работают "Красуха-4С", "Мурманск" и "Москва".
По словам военкора с места работы расчётов, любое "летающее", которое вторгнется в радиус работы комплексов РЭБ, "ослепнет, оглохнет и упадёт".
На видео, которое показало Министерство обороны РФ, видна работа штаба по отслеживанию опасных и нежелательных объектов в воздухе. Комплексы радиоэлектронной борьбы подавляют работу беспилотных летательных аппаратов ВСУ, бортовых радиолокационных станций самолётов и прикрывают подразделения наших войск от прицельных авиационных ударов.
Как рассказал военкор канала "Звезда" Владислав Кустов, "если хоть одна "птичка" залетит в радиус действия - она "ослепнет, оглохнет и упадёт".
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авиация России поразила военный склад ВСУ и 6 районов скопления военных и техники ВСУ.
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