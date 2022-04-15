МО РФ показало защищающие солдат "Красухи": "птичка" ослепнет, оглохнет, упадёт"

Министерство обороны России показало защищающие российских военных от авиаударов комплексы радиоэлектронной борьбы.

Во время военной специальной операции на Украине работают "Красуха-4С", "Мурманск" и "Москва".

По словам военкора с места работы расчётов, любое "летающее", которое вторгнется в радиус работы комплексов РЭБ, "ослепнет, оглохнет и упадёт".

На видео, которое показало Министерство обороны РФ, видна работа штаба по отслеживанию опасных и нежелательных объектов в воздухе. Комплексы радиоэлектронной борьбы подавляют работу беспилотных летательных аппаратов ВСУ, бортовых радиолокационных станций самолётов и прикрывают подразделения наших войск от прицельных авиационных ударов.

Как рассказал военкор канала "Звезда" Владислав Кустов, "если хоть одна "птичка" залетит в радиус действия - она "ослепнет, оглохнет и упадёт".

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авиация России поразила военный склад ВСУ и 6 районов скопления военных и техники ВСУ.