"Освобождён": МО РФ сообщило об успешной операции на заводе в Мариуполе

Войска Донецкой Народной Республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат.

Минобороны РФ сообщило об успешной операции на заводе имени Ильича в Мариуполе. Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, завод "полностью освобождён".

По словам Конашенкова, слаженными и оперативными действиями группировки российских войск вместе с коллегами из ДНР завод был полностью зачищен от неонацистов.

"В результате наступательных действий полностью освобождён от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича", — подытожил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее попытка прорыва морских пехотинцев Украины с завода имени Ильича оказалась провальной, пишет Царьград.

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