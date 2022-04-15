Войска Донецкой Народной Республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат.
Минобороны РФ сообщило об успешной операции на заводе имени Ильича в Мариуполе. Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, завод "полностью освобождён".
По словам Конашенкова, слаженными и оперативными действиями группировки российских войск вместе с коллегами из ДНР завод был полностью зачищен от неонацистов.
"В результате наступательных действий полностью освобождён от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича", — подытожил представитель оборонного ведомства.
Напомним, ранее попытка прорыва морских пехотинцев Украины с завода имени Ильича оказалась провальной, пишет Царьград.
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