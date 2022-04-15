Баранец: Россия начнет переплавку американского оружия прямо в степях Украины

Кремль направил Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки вооружения киевскому режиму.

Военный эксперт и обозреватель КП Виктор Баранец заявил, что Россия больше не будет ограничиваться заявлениями и уже надо самим начинать разбираться с оружием, которое западные страны передают Украине.

The Washington Post сообщает, что РФ направила США ноту, в которой заявляет: если НАТО продолжит поставлять Киеву вооружение, последуют непредсказуемые последствия. Документ передан российскими дипломатами представителям Госдепартамента.

Полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с "ПолитРосиией" выразил сомнение относительно того, что Вашингтон адекватно отреагирует на ноту. Эксперт полагает, что США никак не отреагирует на данный протест. Поэтому ВС РФ должны будут начать уничтожение всех караванов оружия, поползущих по Украине. И действовать нужно беспощадно.

"Нельзя ограничиваться нотами и требованиями, пришло время не говорить, а бить. Эшелоны нужно уничтожать вместе с железными дорогами. Самолеты США не обязательно уничтожать на подлете ко Львову. Пусть они сначала выгрузятся в аэропорту, а потом разнести военный груз своими "Калибрами", "Кинжалами", а может и Х-101", – подчёркивает аналитик.

Сергей Лавров и другие политические деятели РФ справедливо определили передаваемое Украине западное вооружение как военные цели, которые РФ имеет право уничтожать.

Ведь вся эта военная техника и вооружение будут использоваться для убийства русских. Чем больше будет всей этой гадости в руках бандеровцев, тем больше будет жертв.