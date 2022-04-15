Пушилин пообещал жителям Мариуполя сделать его лучше, чем прежде

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Мариуполь будет не просто восстановлен, — он станет ещё лучше, чем был до начала спецоперации на Украине. Такое обещание глава ДНР дал во время встречи с жителями города.

Пушилин добавил, что до того момента, как начать восстанавливать Мариуполь, нужно сначала дожить, приближая своими силами победу над националистами.

"Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться", — сказал Пушилин.

7 марта 2022 года войска ДНР взяли Мариуполь в кольцо и начали его зачистку от националистических формирований. Сейчас силы РФ и ДНР совместно ведут бои за полный контроль над городов, однако зачистить отдельные его районы от скрывающихся в них боевиков пока не удалось. Значительную часть оказывающих сопротивление националистов принадлежит к полку "Азов"* (признанному террористической организацией и запрещённому в РФ).