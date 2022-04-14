В Мариуполе из-за наглого поведения схвачена снайперша "Азова"*

При зачистке Мариуполя военнослужащие РФ и подразделений ДНР поймали подозрительную женщину, которая предварительно является террористкой из нацбата.

В ходе зачистки Мариуполя от остатков украинских нацистов наши военные поймали предполагаемую снайпершу из "Азова" (организация, запрещённая на территории России).

Военный корреспондент Мурат Газдиев рассказал подробности поимки участницы тербата. Известно, что подозрительную женщину поймали рядом с заводом "Азовсталь", где сейчас находятся недобитки украинских боевиков. В поведении женщины было немало странного и "красных флажков", которые навели на подозрения.

"Не снимай меня, телефон потеряешь", - дерзко бросила она, когда её вели к пункту проверки.

Всё её поведение не было похоже на поведение простой мирной жительницы. Плюс ко всему наших насторожил её акцент, не свойственный местным. Хотя женщина утверждала, что она "многодетная мать" и проживала в Мариуполе 25 лет без прописки.

Кстати, женщина абсолютно не чувствовала себя испуганной в окружении вооружённых бойцов. И еще она прихрамывала на одну ногу, возможно, женщина ранена.

Следователи установят, причастна ли захваченная к террористическим актам и убивала ли она людей, пишет Царьград.

По словам Газдиева, в Мариуполе в последние дни стали задерживать всё больше женщин-снайперш в "гражданке". Бандеровцы всё больше пытаются выйти из окружения, переодевшись в гражданскую одежду.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.