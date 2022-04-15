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Автор Юлиана Смирнова

ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе

Силовые структуры

В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовали видео бомбового удара бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям неонацистов на заводе "Азовсталь".

Официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что ВВС РФ впервые после начала спецоперации использовали дальние бомбардировщики для атаки войск ВСУ в Мариуполе.

Для неонацистов это плохой знак, потому что высота работы Ту-22М3 настолько большая, что с ними не смогут справиться ПЗРК, которые Киеву предоставили страны НАТО. Военные специалисты отмечают, что с Ту-22М3 сложно справиться даже ЗРК С-300, потому что бомбардировщики оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Удар с помощью Ту-22М3 нанесли по местам сопротивления неонацистов в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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