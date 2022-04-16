Пленный офицер ВСУ: Капитан пустил два снаряда по своим же

Офицер ВСУ, попавший в плен чеченских спецназовцев в городе Попасная, признался, что командир его роты дважды выстрелил из танка по своим же людям. Об этом передаёт RT.

"Набухался наш капитан, командир роты. Как бы он в атаку шёл, часть не пошла в атаку, и, в общем, чуть друг друга не поубивали… Он два снаряда пустил с танка по своим же", — заявил военный на камеру.

По его словам, вследствие этого командир был разжалован до рядового, а после его выходки пять человек пострадали (один ранен в ногу, у второго — контузия), один погиб. Военнослужащий уточнил, что в попытке противостоять пьяному капитану на танке использовался ручной противотанковый гранатомёт — впрочем, заряд попал в дерево.