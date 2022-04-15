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Автор Ольга Лазарева

Военнослужащие РФ контролируют здание администрации в Попасной

Силовые структуры

Российские военнослужащие совместно с подразделениями ЛНР взяли контроль над администрацией населённого пункта Попасная.

Военнослужащие РФ контролируют здание администрации в Попасной

Как сообщают местные источники, россиянам удалось отодвинуть линию соприкосновения и прорваться в центр города. Бои в этом районе начались ещё 12 марта. Поскольку поселение находится на возвышенности, оно представляет стратегически важное значение. Поэтому здесь сосредоточены наиболее боеспособные подразделения противника. Контроль над Попасной позволит получить преимущество над прилегающей территорией.

На протяжении восьми лет инструкторы НАТО помогали ВСУ создать здесь укрепрайон. В распоряжении украинских военнослужащих и нацбатов находятся танки и полевая артиллерия.

Операцию по освобождению города ведут

  • подразделения ЛНР,
  • российской армии,
  • Росгвардии Чеченской Республики
  • и, по словам бойца батальона "Восток" НМ ДНР Владлена Татарского, "ЧВК Вагнера".

Установив полный контроль над Попасной российские силы получат пространство для эффективного наступления.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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