Сатановский: спецоперация России может закончиться за пределами Украины

Востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский допустил окончание военной специальной операции России по денацификации и демилитаризации за пределами Украины.

Например, Германии никто никогда не забудет поставки вооружения киевскому режиму, сказал эксперт в беседе с газетой "Взгляд". И поэтому то, что сейчас говорит канцлер Олаф Шольц, не имеет никакого значения.

Ранее Шольц сообщил, что отказ Киеву и Тбилиси во вступлении в НАТО был правильным, и сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня и страны пусть не питают иллюзий.

"Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совсем неважно на данный момент. Чтобы отправлять оружие на Украину либо боевиков ЧВК, ФРГ ничего не мешает", — заявил Сатановский.

Если Шольц считает, что в России когда-нибудь забудут Берлину поставки оружия на Украине, то тут он сильно ошибается, полагает Евгений Янович.

Сейчас совсем неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят в Вашингтоне. Военная спецоперация началась и её надо заканчивать. Если специальная операция не завершится на Украине, то её необходимо "заканчивать там, где заставят военные обстоятельства", полагает Сатановский.

Эксперт также считает, что вести спецоперацию нужно до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее вооруженными силами. А все, что этому помешает нужно уничтожать.