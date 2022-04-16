ВС России нанесли удары высокоточным оружием по Киеву и Николаеву

Российские Вооружённые силы этой ночью, 16 апреля нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Николаеве.

Такую информацию в ходе брифинга озвучил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сообщает Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи высокоточные ракеты поразили 16 украинских военных объектов. Оперативно-тактическая авиация России в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава украинских военных и техники. А вообще по всей Украине ракетными войсками и артиллерией России за ночь нанесено поражение 811 объектам ВСУ, сообщает ведомство.

Также российскими средствами ПВО в 15 километрах южнее населённого пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25, сообщает RT.

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении 10-ти объектов ВСУ высокоточными ракетами.