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Автор Дмитрий Плотников

ВС России нанесли удары высокоточным оружием по Киеву и Николаеву

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы этой ночью, 16 апреля нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Николаеве.

ВС России нанесли удары высокоточным оружием по Киеву и Николаеву

Такую информацию в ходе брифинга озвучил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сообщает Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи высокоточные ракеты поразили 16 украинских военных объектов. Оперативно-тактическая авиация России в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава украинских военных и техники. А вообще по всей Украине ракетными войсками и артиллерией России за ночь нанесено поражение 811 объектам ВСУ, сообщает ведомство. 

Также российскими средствами ПВО в 15 километрах южнее населённого пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25, сообщает RT

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении 10-ти объектов ВСУ высокоточными ракетами.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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