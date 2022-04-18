Американский полковник Макгрегор: США полностью провалились на Украине

Полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал о провале украинской тактики Вашингтона.

Военная специальная операция РФ на Украине идёт второй месяц, всё это время западные страны не прекращают накачку страны вооружением и наёмниками. Но вся их тактика провалена. В этом убеждён полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы скрыть свои промахи во внутренней политике. А обвинения Москвы во всех проблемах Штатов полковник назвал нонсенсом и абсурдом.

"Что действительно грустно — в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине влияет на нас, используется понятие геноцида. Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства — это приятный способ отвлечься от катастрофы дома", — говорит Макгрегор.

Помимо этого, американский военный абсолютно убеждён, что РФ в конфликте не станет использовать ядерное оружие. Макгрегор также напомнил, что большая группировка украинских войск сегодня заблокирована в Донбассе. ВС РФ будут продвигаться аккуратно, "чтобы избежать жертв среди гражданских, но они уничтожат ВСУ".