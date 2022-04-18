Командир ДНР: боевики "Азова"* расстреляли больницу вместе с людьми в Мариуполе

Военные из националистического батальона "Азов"* расстреляли городскую больницу Мариуполя, в которой находились мирные жители. Об этом сообщил командир подразделения ДНР с позывным "Хохол".

В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что пациентам и медицинскому персоналу пришлось выпрыгивать из окон здания.

"Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские — всё равно стреляли", — поделился военнослужащий.

По его словам, представители полка "Азов"* открывали огонь и по мирному населению, и по бойцам из ДНР. Он добавил, что в больнице погибли несколько десятков человек. На месте происшествия работают российские следователи.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев приказал расстреливать боевиков националистического батальона "Азов"*, которые хотят сложить оружие и сдаться армии РФ.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.