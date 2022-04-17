EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться

Силовые структуры

Боевики националистического батальона "Азов"* получили из Киева приказ не сдаваться в плен, а все желающие сложить оружие украинские солдаты должны быть немедленно расстреляны. Такой информацией поделился официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться

Киевский режим окончательно осознал свою беспомощность в плане помощи националистам из группировки "Азов"*. В это же время украинские власти прекрасно понимают, а что захваченные российской армией боевики смогут представитель множество доказательств разгула нацизма на Украине.

В Минобороны России рассказали, что националисты получили недвусмысленный приказ о запрете любых переговоров о сдаче в плен с вооруженными силами РФ, а если такая идея возникнет у кого-то из украинских военнослужащих, его следует расстрелять.

Также представитель российского оборонного ведомства рассказал о количестве иностранных наёмников в рядах ВСУ. На данный момент за украинскую армию сражается 6 824 наёмника, из них 1 717 граждане Польши и 1 500 американцев. В ходе военной спецоперации в Донбассе уже было уничтожено 1 035 иностранных наемников. Практически такое же количество — 912 иностранных граждан, дезертировали и предпочли сбежать из Украины.

*запрещенная в РФ организация

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу
Sberbank
Новости
Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме
Иван Ургант был краток, общаясь с подписчиками в соцсетях
Минобороны: Киев привлёк на Украину около семи тысяч иностранных наёмников
Минобороны: на территории "Азовстали" в Мариуполе окружены до 400 наёмников
Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться
"Извиняюсь, но не извиняюсь": Кличко снова поразил "великой" цитатой
Во Львове сносят символику в честь Великой Отечественной войны
Читатели Le Figaro: запрет на энергоресурсы из России "утопит" Европу
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Общество
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Силовые структуры
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Экономика и бизнес
США экспроприируют 100 миллиардов долларов России
Любовь Степушова Листовка в Херсоне объяснила точные цели спецоперации России на Украине Любовь Степушова Ирина Шлионская Одиночек можно вычислить по запаху Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Общество
Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"
Мир. Новости мира
Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"
ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт
Силовые структуры
ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт
Последние материалы
Красивой картинки с отстреливающимися до последнего патрона в Азовстали не будет
Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
"Извиняюсь, но не извиняюсь": Кличко снова поразил "великой" цитатой
Во Львове сносят символику в честь Великой Отечественной войны
Читатели Le Figaro: запрет на энергоресурсы из России "утопит" Европу
Журналист Лоуренс: США бездоказательно обвиняет Россию в военных преступлениях
Турция создаст отдельную авиакомпанию для россиян
NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов
Генерал СБУ: ВСУ на Донбассе получили оружие, которого не было в Мариуполе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников