Минобороны РФ: "Азов"* получил приказ расстреливать желающих сдаться

Боевики националистического батальона "Азов"* получили из Киева приказ не сдаваться в плен, а все желающие сложить оружие украинские солдаты должны быть немедленно расстреляны. Такой информацией поделился официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Киевский режим окончательно осознал свою беспомощность в плане помощи националистам из группировки "Азов"*. В это же время украинские власти прекрасно понимают, а что захваченные российской армией боевики смогут представитель множество доказательств разгула нацизма на Украине.

В Минобороны России рассказали, что националисты получили недвусмысленный приказ о запрете любых переговоров о сдаче в плен с вооруженными силами РФ, а если такая идея возникнет у кого-то из украинских военнослужащих, его следует расстрелять.

Также представитель российского оборонного ведомства рассказал о количестве иностранных наёмников в рядах ВСУ. На данный момент за украинскую армию сражается 6 824 наёмника, из них 1 717 граждане Польши и 1 500 американцев. В ходе военной спецоперации в Донбассе уже было уничтожено 1 035 иностранных наемников. Практически такое же количество — 912 иностранных граждан, дезертировали и предпочли сбежать из Украины.

*запрещенная в РФ организация