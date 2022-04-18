Житель Мариуполя: отступая, боевики забаррикадировали горожан в бомбоубежище

Бойцы украинского националистического отряда "Азов"*, уходя из города, забаррикадировали мирных граждан, находящихся в бомбоубежище, так, чтобы они не смогли оттуда выйти. Об этом рассказал один из горожан, ставший очевидцем бессмысленной жестокости националистов.

"Войска, которые украинские, Нацгвардия — те сдаются, а эти ["Азов"*], они не сдаются, они будут до последнего. Когда они утекали отсюда, они закидали бомбоубежище ящиками из-под патронов. Если б не ДНР, люди б до сих пор там сидели", — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.

Это было сделано боевиками для того, чтобы мирные граждане не смогли выйти, добавил он.

Жестокие бои между силами ДНР, РФ и засевшими в Мариуполе боевиками ведутся с 7 марта, с того момента, как город был окружён и началась его зачистка от националистов. На данный момент почти весь Мариуполь освобождён, последний очаг сопротивления боевиков скрывается на заводе "Азовсталь".

* - террористическая организация, запрещена в России