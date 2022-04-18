Глава Госсовета Крыма Константинов: военную катастрофу на Украине уже не скрыть

По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, учитывая потери, понесённые украинской армией, можно говорить о военной катастрофе Украины, скрывать которую больше не получится даже при условии хорошо подготовленной информационной войны.

Согласно сделанному ранее заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, безвозвратные потери Украины в ходе спецоперации составили 23 тысячи человек.

Константинов убеждён, что на самом деле убито может быть намного больше украинских военных, многие из которых даже не прошли военную подготовку.

"Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать ее с помощью информационной войны станет невозможно. Убежден, что реальные потери еще больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь необученных людей. Им их не жалко", — сказал Константинов.

Также глава парламента Крыма припомнил президенту Владимиру Зеленскому его слова о том, что Киев готов "сражаться с Россией хоть 10 лет". Константинов усомнился, что ресурсов Украины хватит на столько долгий период.

"Хватит ли Украины хоть на десять недель? Что там с экономикой, продовольствием? Где брать деньги на зарплату и что на нее покупать?", — добавил он.