Минобороны: Киев привлёк на Украину около семи тысяч иностранных наёмников

На Украину привлечены около семи тысяч иностранных наёмников, однако сейчас их осталось менее пяти тысяч. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, самая многочисленная группа военных приехала из Польши — 1717 бойцов. США, Канада и Румыния отправили порядка полутора тысяч наёмников, Великобритания и Грузия — по 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской арабской республики на Украину прибыли 193 военнослужащих.

"Всего с начала специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6824 иностранных наёмника из 63 государств", — сказал Конашенков.

Он добавил, что многие из них находятся в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и Мариуполе. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, распределением наёмников занимается "Региональный координационный штаб интернационального легиона обороны Украины".

Конашенков подчеркнул: численность иностранных боевиков снизилась до 4877 в результате боевых столкновений.