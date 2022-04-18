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Автор Дмитрий Плотников

Нацисты "Азова"* хотят отложить свою гибель ложью о заложниках

Силовые структуры

Боевики в "Азовстали" от безысходности придумали новый план, чтобы отсрочить свое уничтожение хоть на несколько часов.

Нацисты "Азова"* хотят отложить свою гибель ложью о заложниках

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал, что якобы в подвалах металлургического комбината от обстрелов прячется большое количество гражданских, включая женщин, стариков и даже грудных детей.

Но больше месяца неонацисты "Азова"* об этом ничего не говорили, а вспомнили именно сейчас, когда на своих шкурах почувствовали всю мощь фугасных бомб ФАБ-5000.

Также публикуется ролик с девочкой, которая, как утверждается, сидит в там бункере.

При этом нет никаких свидетельств того, что на "Азовстали" действительно есть гражданские люди. А видео с девочкой могло быть снято в любом месте. Ни дата, ни место съемки не упоминаются.

Даже если чисто теоретически предположить, что там есть гражданские, то почему они не вышли вчера в объявленный режим тишины? Это может лишь при условии, что они заложники собственных "защитников". Правда, все бы уже увидели много доказательств, а боевики уже бы выдвигали требования.

И очевидно, что никого, кроме бандеровцев и наёмников в подвалах металлургического комбината нет. Это всего лишь отчаянная попытка неонацистов выиграть время для последнего прорыва.

* "Азов" - Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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