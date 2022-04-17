Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели

Итак, срок действия ультиматума для боевиков, заблокированных на "Азовстали" истёк.

Напомним, с 06:00 до 13:00 российская армия специально создала режим тишины, для того, чтобы заблокированные боевики и наёмники на металлургическом комбинате "Азовсталь" могли сдаться.

Теперь все возможные коридоры по сдаче в плен закрылись.

Ту-22М3 уже вылетели в сторону "Азовстали". Началась методичная работа по уничтожению засевших в промзоне комбината нацистов. Кстати, стратегические бомбардировщики Ту-22М, способны стереть с лица земли не одну "азовсталь".

Сообщается, что среди бандеровцев находятся около 400 иностранных наёмников. Все они являются жителями Европы и Канады.

Утром в соответствии со срочным заявлением Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию от 16 апреля, с 6.00 17 апреля по периметру "Азовстали" были вывешены красные флаги для обозначения коридоров для выхода сдающихся в плен - под белыми флагами.

Однако нацисты вместо жизни выбрали химеру "валгаллы".