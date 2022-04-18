Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о ходе штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По его словам, в общей сложности на территории окружённого завода осталось 1,5-2 тысячи азовцев. Стоит отметить, что им было предложено сложить оружие и выйти, однако члены нацбатальона отказались.
Ходаковский заявил, что штурм продвигается медленно. Сегодня идёт работа авиации и артиллерии.
"При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится".
Командир батальона пояснил, что сейчас на территории "Азовстали" находится сотни разрозненных групп, которые укрываются в разных зданиях, подвалах и подземных переходах.
"У них даже нет возможности коммуницировать между собой".
Ходаковский отметил, что из-за такого расположения групп, до многих невозможно докричаться даже в громкоговоритель.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.