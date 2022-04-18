Комбат "Восток" Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали» в Мариуполе

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о ходе штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По его словам, в общей сложности на территории окружённого завода осталось 1,5-2 тысячи азовцев. Стоит отметить, что им было предложено сложить оружие и выйти, однако члены нацбатальона отказались.

Ходаковский заявил, что штурм продвигается медленно. Сегодня идёт работа авиации и артиллерии.

"При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится".

Командир батальона пояснил, что сейчас на территории "Азовстали" находится сотни разрозненных групп, которые укрываются в разных зданиях, подвалах и подземных переходах.

"У них даже нет возможности коммуницировать между собой".

Ходаковский отметил, что из-за такого расположения групп, до многих невозможно докричаться даже в громкоговоритель.