Бандеровское подполье в Херсоне провело антироссийскую акцию

Бандеровско-нацистское подполье в Херсоне провело антироссийскую акцию. Они оставили "инсталляцию" у "Сиреневого парка" – на месте гибели местного "фольксштурма" – боевиков так называемой "теробороны".

На асфальте было написано "Смерть оркам" и разлита импровизированная кровь.

А в ночь на 16 апреля в Херсоне произошло чрезвычайное происшествие – выпивший водитель в "комендантский час" на требования российского патруля не остановился и проскочил мимо.

Патруль сделал предупредительный выстрел в воздух, но водитель только увеличил скорость. Остановить нарушителя удалось только применив БТР.

Военнослужащие распространили убедительную просьбу к местным водителям: если на дорогах нет патруля – это не значит, что можно садиться за руль авто пьяным. А если от силовиков поступил сигнал остановиться – то необходимо выполнять требования патруля. А самое главное: "комендантский час" необходимо проводить дома и не провоцировать военных на силовые действия.