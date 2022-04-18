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Автор Дмитрий Плотников

Бандеровское подполье в Херсоне провело антироссийскую акцию

Силовые структуры

Бандеровско-нацистское подполье в Херсоне провело антироссийскую акцию. Они оставили "инсталляцию" у "Сиреневого парка" – на месте гибели местного "фольксштурма" – боевиков так называемой "теробороны".

Бандеровское подполье в Херсоне провело антироссийскую акцию

На асфальте было написано "Смерть оркам" и разлита импровизированная кровь.

А в ночь на 16 апреля в Херсоне произошло чрезвычайное происшествие – выпивший водитель в "комендантский час" на требования российского патруля не остановился и проскочил мимо.  

Патруль сделал предупредительный выстрел в воздух, но водитель только увеличил скорость. Остановить нарушителя удалось только применив БТР.

Военнослужащие распространили убедительную просьбу к местным водителям: если на дорогах нет патруля  – это не значит, что можно садиться за руль авто пьяным. А если от силовиков поступил сигнал остановиться – то необходимо выполнять требования патруля. А самое главное: "комендантский час" необходимо проводить дома и не провоцировать военных на силовые действия.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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