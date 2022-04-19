The Week: противостояние с РФ вскрыло неприятные факты о флоте США

Геополитическое противостояние между Россией и США вскрыло неприятный факт о плачевном положении американского флота. Выяснилось, что ВМС США находятся в ужасном в техническом состоянии.

Американские СМИ часто высмеивают российский ВМФ, восхваляя собственный флот. Очередная порция язвительной иронии появилась в заокеанских газетах после гибели крейсера "Москва". Между тем эксперт издания The Week Джоэл Матис утверждает, что состояние военно-морских сил США удручающее, они более уязвимы, чем кажется на первый взгляд.

"Американский флот может быть более уязвимым, чем вы думаете", — пишет автор статьи.

Ещё пять лет назад Пентагон опубликовал отчёт, в котором сообщалось о слишком больших нагрузках и недостаточном техническом обслуживании американского флота. Позднее вскрылась неприятная информация о принятом в ВМС способе содержать корабли на плаву. Оказалось, что не только запасные части, но и расходные материалы являются дефицитом. Это приводит к тому, что 10 из 16 экипажей занимаются "техническим каннибализмом" — снимают рабочие детали с одного корабля, чтобы установить на другой.

"ВМС США находятся на грани стратегического банкротства", — отмечает Матис.

Плохое техническое обслуживание американских авианосцев уже привело к тому, что те слишком уязвимы для современного противокорабельного оружия вероятных противников. Власти упорно замалчивают материально-технические проблемы флота, а это грозит крайне серьёзными последствиями для США.