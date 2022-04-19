Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал фейком информацию о наличии мирного населения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что гражданских лиц на металлургическом комбинате сейчас нет. По его словам, союзные силы РФ и ДНР там "добивают" остатки украинской группировки.
"На данный момент на "Азовстали" гражданского населения нет. Украинские военные будут использовать любые вбросы, чтобы выжить", — считает Басурин.
Как подчеркнул официальный представитель Народной милиции ДНР, боевики передают ложные сведения для прекращения штурма завода.
Ранее группа офицеров из стран, входящих в состав НАТО, застряла на территории "Азовстали" вместе с боевиками "Азова"*. Они вышли на связь с военными РФ и попросили предоставить им гуманитарный коридор.
* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".