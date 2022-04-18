Пушилин допустил нахождение на "Азовстали" наёмников из Канады и США

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться наёмники из ряда западных стран, в том числе из Канады и США, считает глава ДНР Денис Пушилин.

"Информация, которая требует ещё дополнительного подтверждения, но, тем не менее, её можно озвучить — это Британия, Канада, США, Румыния", — сказал руководитель ДНР эфире Первого канала.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин исключил возможность прорыва украинских военных с территории "Азовстали".

"Никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха", — заявил он.

Как сообщили СМИ со ссылкой на одного из бойцов ДНР, несколько дней назад украинские военные предприняли две безуспешные попытки прорыва с территории "Азовстали".

Накануне, 17 апреля, Минобороны РФ предложило сдаться остающимся в промзоне мариупольского завода украинским боевикам. Однако те отвергли предложение.