На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться наёмники из ряда западных стран, в том числе из Канады и США, считает глава ДНР Денис Пушилин.
"Информация, которая требует ещё дополнительного подтверждения, но, тем не менее, её можно озвучить — это Британия, Канада, США, Румыния", — сказал руководитель ДНР эфире Первого канала.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин исключил возможность прорыва украинских военных с территории "Азовстали".
"Никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха", — заявил он.
Как сообщили СМИ со ссылкой на одного из бойцов ДНР, несколько дней назад украинские военные предприняли две безуспешные попытки прорыва с территории "Азовстали".
Накануне, 17 апреля, Минобороны РФ предложило сдаться остающимся в промзоне мариупольского завода украинским боевикам. Однако те отвергли предложение.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.