Кадыров: сегодня в Мариуполе "добьют" бандеровцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров постоянно освещает военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

В очередном важном заявлении он сказал, что бандеровцы в Мариуполе будут "добиты" уже сегодня.

"Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберём полностью "Азовсталь", — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал зачистку подвалов металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе спецназом ЧР.

Также Кадыров обращал внимание на гнусное лицемерие и ложь нацистов, засевших в "Азовстали". И если бандеровцы так переживают за жизнь мирного населения, что же они держат их в подвалах, возмущён глава Республики. Почему они не дали им выйти, когда Россия предоставляла коридоры и объявляла режим тишины?