Три гуманитарные колонны России ждут боевиков "Азовстали"

В Министерстве обороны РФ сообщили, что, как и было обещано, три гуманитарные колонны ждут выхода засевших на заводе "Азовсталь" боевиков и наёмников.

После окончания назначенного времени начнётся штурм.

Армия РФ развернула три гуманитарные колонны рядом с металлургическим комбинатом. Как и обещали в ВС РФ, бандеровцам и иностранным наёмникам дали последний шанс сдаться и сохранить себе жизнь.

Пока ещё остались шансы на спасение, боевикам сообщают, что на всех направлениях эвакуации Россия развёрнула пункты питания и оказания медпомощи. Также в Минобороны РФ сообщили, что призыв к боевикам сдаться довели и до вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук. Именно она в Киеве занимается вопросами гумкоридоров.

Про проследний шанс для нацистов сдаться сегодня говорил представитель Минобороны России. А глава Чечни Рамзан Кадыров намекнул: поставлена задача зачистить завод "Азовсталь" сегодня, сразу по окончании действия гумкоридоров.

Напомним, МО РФ с 14:00 до 16:00 предлагает выйти безоружными всем без исключения вооружённым подразделениям Украины и иностранным наёмникам.