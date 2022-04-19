WSJ: Lockheed Martin и США обсуждают увеличение производства оружия для Киева

Американские журналисты сообщили, что военно-промышленная компания Lockheed Martin решила расширить производство оружия, которое поставляют на Украину. Переговоры с Минобороны США на соответствующую тему уже начались, отметили в СМИ.

Как написали в The Wall Street Journal, Вашингтон пообещал Киеву военную поддержку в размере трёх миллиардов долларов. В помощь входит передача противотанковых комплексов Javelin и беспилотников, которые создают в Lockheed Martin, подчеркнули журналисты.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек рассказал о последствиях поставок немецких танков на Украину. Как заявил политик, Россия может выбрать Германию в качестве следующей "мишени".