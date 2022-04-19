Генерал-полковник Шаманов: спецоперация отличается от войны целью сберечь людей

Экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, в чём главное отличие войны от спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Запад отказывается называть конфликт на Украине специальной военной операцией (СВО). Возможно это связано с тем, что они не знают, в чём разница между этими терминами.

В интервью газете "Аргументы и факты" Шаманов объяснил, что главное во время спецоперации — сберечь людей. На войне таких целей не предусматривают. Именно людские жизни являются ключевым отличием войны от спецоперации.

"Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война", — сказал генерал.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что ВС РФ не наносят удары по мирным жителям, а Владимир Путин назвал главной целью операции "защиту людей".