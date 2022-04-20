Пентагон: США не поставляют "целые" самолёты Украине

Все самолёты, которые получила Украина в последнее время в качестве военной помощи, были не из США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Штаты участвуют в поставках, но не отправляют Киеву суда "целиком".

Как подчеркнул Кирби, откуда Незалежной отправляют самолёты, в Пентагоне раскрывать не намерены.

"Они получили дополнительные самолёты и запчасти к ним, что должно позволить им поднять в воздух больше самолётов", — пояснил представитель Пентагона на брифинге для журналистов. — Мы, конечно, содействовали отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации. Но мы не отправляли целые самолёты".

Кирби уточнил, что сегодня Украина располагает большим числом военных воздушных судов, чем две недели назад. Как подчеркнул представитель Пентагона, и в части самолётов, и в поставках другого летального оружия, США намерены участвовать и дальше.