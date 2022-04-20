Шаманов: Одесса станет следующей целью спецоперации после Донбасса

Экс-главком ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом военной специальной операции на Украине.

Мариуполь и некоторые другие укрепрайоны сдерживают наши подразделения.

"Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле", — сказал генерал в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Он добавил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева. Одесса заблокирована, но и до нее очередь дойдет, считает Шаманов

Цели первого этапа операции достигнуты, подчеркнул генерал. ВС РФ удалось подавить силы ПВО Украины. Также РФ нанесла существенный урон военной инфраструктуре и лишила Украину централизованного государственного и военного управления.

Шаманов отмечает, что продвижения наших войск были затруднены, потому что военные избегали гибели мирных жителей.

"Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками", — подчеркивает бывший главком ВДВ.

По его словам, перед Армией России стоит цель провести демилитаризацию, то есть лишить Украину опасного для РФ военного потенциала. Но это пока невозможно сделать в рамках лишь двух областей. Также следует установить контроль в админцентрах и поддержать гражданское самоуправление.

Если мы сейчас не решим этот "украинский вопрос", возвращаться к нему придется будущим поколениям российских солдат, подытожил Шаманов.