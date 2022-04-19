Коротченко рассказал, как быстрее одолеть ВСУ: "уничтожить мосты и хабы"

На сегодня основным этапом военной специальной операции на Украине является уничтожение группировки ВСУ. Их потенциал остается достаточно серьёзным, так как Запад продолжает поставки вооружения.

Уничтожить мосты, через которые идут поставки — одна из основных целей Армии России.

Об этом Общественной службе новостей заявил главред журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"По разным оценкам группировка ВСУ на Донбассе насчитывает до 70 тысяч военнослужащих. В какие сроки и как решится это задача — решит военное руководство России", — подчеркивает аналитик.

Но для скорейшего решения этой задачи нужно уничтожение ключевых мостов и транспортных развязок. Это остановит поставки вооружения, которым Альянс снабжает киевский режим, уверен Коротченко.

"Потенциал оставшихся сил ВСУ достаточно эффективный. Прежде всего потому, что не перекрыты поставки вооружения и техники из стран НАТО на территорию Украины. До сих пор бесперебойно функционируют все каналы поставки. Это, в первую очередь, железные дороги и автотрассы, по которым с территории Польши и Румынии поступает вооружение и военная техника Альянса в помощь ВСУ", — отметил военный обозреватель.

Коротченко убеждён, что пока еще не уничтожены мосты, в особенности железнодорожные, а они и являются главными центрами логистики на западе и юге Украины.

По его мнению, это основная проблема, мешающая эффективно уничтожать боевиков.