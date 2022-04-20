Defence Blog: Россия рассекретила инновационный камуфляж на "Искандерах"

Российская группировка войск на Украине пользуется инновационной системой камуфляжа для маскировки ракетных комплексов "Искандер". Это позволяет надёжно спрятаться от украинских беспилотников, а значит наносить неожиданные удары.

Авторы американского портала о военной технике Defence Blog обратили внимание на видео, опубликованное Министерством обороны России, где была продемонстрирована работа ракетных комплексов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине. Специалисты отметили, что российское военное ведомство впервые показало любопытную маскировку машин.

"Искандеры" оснащаются мультиспектральным камуфляжем, что делает практически бесполезными разведывательно-ударные беспилотники ВСУ", — отмечается в материале.

Инновационная маскировка не позволяет обнаружить выделяемое машиной тепло, изменяет форму и размер ракетного комплекса, а также снижает его визуальную и радиолокационную заметность.

"Визуальный, ближний инфракрасный, тепловой инфракрасный и широкополосный радиолокационный диапазон не позволяют обнаружить "Искандеры", — пишет издание.

С помощью камуфляжа ракетные комплексы скрываются не только от украинских БПЛА, но и от "умных" боеприпасов, что обеспечивает тактическое и оперативное преимущество.