Минобороны РФ: четыре склада вооружения Украины уничтожили ракетами "Искандер"

Четыре склада вооружения и военной техники ВС Украины уничтожили ракетами "Искандер" Вооруженные силы РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник.

По его словам, ракетные войска России нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". В результате уничтожено четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено 16 украинских военных объектов. В их числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев, заявил Конашенков.

Он также добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки.