Пушилин: слова генсека ООН о "гуманитарном перемирии" вызывают недоумение

Заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что на Украине нужно объявить "гуманитарное перемирие" с 21 апреля, вызвало недоумение в ДНР, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "гуманитарном перемирии" с целью безопасной доставки гуманитарной помощи вызывают недоумение", — пояснил Пушилин ТАСС.

Ранее генсек ООН призвал взять "гуманитарную паузу" на Украине, чтобы безопасно доставить помощь в:

Мариуполь,

Херсон, Донецк,

Луганск.

Как уточнил Гутерриш, "паузу" нужно выдержать четыре дня, чтобы не только доставить припасы на Украину, но и открыть "зелёные коридоры" для мирных жителей.