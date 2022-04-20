Заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что на Украине нужно объявить "гуманитарное перемирие" с 21 апреля, вызвало недоумение в ДНР, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "гуманитарном перемирии" с целью безопасной доставки гуманитарной помощи вызывают недоумение", — пояснил Пушилин ТАСС.
Ранее генсек ООН призвал взять "гуманитарную паузу" на Украине, чтобы безопасно доставить помощь в:
Как уточнил Гутерриш, "паузу" нужно выдержать четыре дня, чтобы не только доставить припасы на Украину, но и открыть "зелёные коридоры" для мирных жителей.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.