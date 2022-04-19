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Автор Юлия Миленина

Пушилин: задача спецоперации на "Азовстали" — быстро освободить предприятие

Силовые структуры

Главная задача спецоперации на "Азовстали" в Мариуполе — в кратчайшие сроки освободить предприятие от украинских боевиков. Об этом сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: задача спецоперации на "Азовстали" — быстро освободить предприятие

По его словам, союзные силы России и Донецкой народной республики "добивают" остатки украинской группировки на территории комбината.

"Сейчас там последнее пристанище военных преступников. Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки завершить все мероприятия", — отметил Пушилин в эфире "Соловьёв.Live".

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы приступили к штурму завода "Азовсталь". Также он подчеркнул: информация о том, что на предприятии есть гражданское население, является фейком, распространённым украинскими боевиками.

Басурин считает, что военные Украины будут и дальше использовать различные вбросы, чтобы заставить РФ и ДНР прекратить штурм завода.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр денис пушилин
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