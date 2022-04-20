Военкор Сладков: один пленный солдат ВСУ обходится ДНР в 105 рублей в сутки

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, во сколько обходится ДНР один пленный украинский солдат.

В сутки республика тратит на него 105 рублей. Такая же сумма тратится на содержание заключённых, говорит военкор.

Пленные ВСУшники не голодают: салат, каша, четверть белого хлеба и чай — условия приемлемые. А те, кто наголодался за время боёв за Мариуполь, и вовсе рады любому "меню".

Правда, есть проблемы с охраной: в Донецкой Народной Республике говорят, что охранников для пленных набирают по объявлению. А иногда пленные выходят на работу без охраны. Но пропитания, медпрепаратов пока хватает.

"Основной труд в содержании пленных возьмёт на себя РФ. И дело не столько в "есть-пить", сколько в работе следователей и оперативников с этой категорией. Это либо свидетели, либо обвиняемые, других вариантов-то нет. Вы представляете, сколько сразу источников информации появляется?" — заявляет Сладков.

Сейчас довольно остро стоит вопрос — где содержать всех пленных, а их ведь уже более трёх тысяч. Сперва их держали в гражданских помещениях. Затем задействовали СИЗО и даже колонию. Теперь их будут вывозить в Россию.

Военкор рассказывает, что пленные часто спрашивают о своей судьбе. Но этот вопрос решат уже после окончания специальной операции.

Но если рассматривать вопрос с юридической точки зрения, то согласно УК РФ, за ведение агрессивной войны (статья 353) положен срок от 7 до 20 лет, наёмничество (статья 359) — 3-7 лет, реабилитация нацизма (статья 354.1) — до трёх лет. Однако пленных, по всей вероятности, до окончания боевых действий ждут просто трудовые работы.