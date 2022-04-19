EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Новые преступления "Азова"*: желавшим сдаться стреляли в спины

Силовые структуры

В ДНР показали новые свидетельства зверств украинских нацистов в Мариуполе.

Новые преступления "Азова"*: желавшим сдаться стреляли в спины

Сейчас бойцы ЦСО ДНР ведут зачистку металлургического комбината "Азовсталь" от бандитов из батальона нациcтов. Сложность боёв обуславливается плотной застройкой и большим количеством укрытий, где боевики могут оборудовать огневые точки.

Как рассказывают бойцы, иногда бой они ведут на расстоянии до 50 метров. Военных специальной операции поддерживают артудары.

Военкоры рассказывают, как террористы из нацбатальона "Азов"* расстреливали пытавшихся сдаться украинских солдат. Например, был найден труп солдата ВСУ, рядом с ним нашли его документы и листовку с инструкцией, как сдаться в плен.

Известно, что нацисты причастны и к другим военным преступлениям, к примеру, к удерживанию в качестве заложников мирных граждан.

* "Азов" - украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
CNN: США признали, что их оружие может попасть к украинским террористам
Новые преступления "Азова"*: желавшим сдаться стреляли в спины
WP: мир отвернётся от Киева с его призывом "Купите истребитель!"
Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"
Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьянки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"
Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Последние материалы
CNN: США признали, что их оружие может попасть к украинским террористам
Новые преступления "Азова"*: желавшим сдаться стреляли в спины
WP: мир отвернётся от Киева с его призывом "Купите истребитель!"
Собчак о судьбе Суркова после слухов об его аресте: "Не сидит дома"
Эксперт Васильев: демократы хотят досрочно отправить Байдена в отставку
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьянки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"
Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области
Штурмующие "Азовсталь" военные сообщили о вынужденной смене тактики боевиков
Панин о драке русских и украинца в Торревьехе: "Русский мир пришёл в Испанию"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников