Новые преступления "Азова"*: желавшим сдаться стреляли в спины

В ДНР показали новые свидетельства зверств украинских нацистов в Мариуполе.

Сейчас бойцы ЦСО ДНР ведут зачистку металлургического комбината "Азовсталь" от бандитов из батальона нациcтов. Сложность боёв обуславливается плотной застройкой и большим количеством укрытий, где боевики могут оборудовать огневые точки.

Как рассказывают бойцы, иногда бой они ведут на расстоянии до 50 метров. Военных специальной операции поддерживают артудары.

Военкоры рассказывают, как террористы из нацбатальона "Азов"* расстреливали пытавшихся сдаться украинских солдат. Например, был найден труп солдата ВСУ, рядом с ним нашли его документы и листовку с инструкцией, как сдаться в плен.

Известно, что нацисты причастны и к другим военным преступлениям, к примеру, к удерживанию в качестве заложников мирных граждан.

* "Азов" - украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.