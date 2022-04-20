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Автор Игорь Рябов

Россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

Силовые структуры

С космодрома "Плесецк" была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Испытание прошло успешно, сообщило Минобороны РФ.

Россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

Президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным запуском ракеты, которая не имеет аналогов в мире и ещё долго не будет иметь. Он назвал испытания знаменательным событием в развитии российского вооружения и напомнил, что ракетный комплекс неуязвим для всех современных систем ПРО.

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что при создании "Сармата" использовались исключительно отечественные технологии, благодаря чему удастся обеспечить беспроблемное серийное производство ракеты.

Планируется, что после окончания всех испытаний "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода". Новое вооружение поступит в головной полк Ужурского ракетного соединения, который дислоцируется под Красноярском.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин
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