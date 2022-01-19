"Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля"

За последний месяц в рамках разгорающегося силового противостояния вышедшего на российские границы коллективного Запада и Москвы тревожным набатом для европейского и американского обывателя звучит информация о новом "оружии Судного дня", поступившем в наши полки.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

Речь идёт о жидкостной многоступенчатой тяжёлой межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат" (по условной классификации НАТО SS-X-30). Этот комплекс пятого поколения пришёл на смену сдающей боевое дежурстве ракете шахтного базирования третьего поколения Р-36 М2 "Воевода". Нацеливание "Сармата" на позиции наших не-друзей уже вызвало настоящий шквал в западной прессе и дружественные комментарии в китайских СМИ. Но давайте обо всём по порядку.

В одном из январских номеров британской Daily Mail "Сармат" был назван "208-тонным самым крупным зверем в арсенале Путина". Тут, естественно, проглядывает типичная для коллективного протестантского подсознания англосаксов завуалированная ссылка на Библию. Явно имеется ввиду "Зверь Апокалипсиса" ("сочти число зверя", Апокалипсис Св. Иоанна Богослова, 13:18). Оговорюсь, что и до этого западники видели в "Империи зла" (так Рейган обозвал когда-то СССР) своего могильщика и порождение тьмы. Недаром нашу замечательную баллистическую ракету РС-20А они окрестили "Сатана" (по классификации НАТО SS-18; она превосходила американские Minuteman). Таково их видение, а горбатого, как известно, только могила исправит.

Но если Daily Mail просто информирует своих читателей о новом "страшном" российском оружии, то обозреватель Айюш Джайн из индийской "EurAsian Times" без обиняков сообщает, что "ракета "Сармат" способна уничтожить всю Англию". Что ж, тут трудно что-то возразить, так как, увы для НАТО, в данном случае индийский журналист не ошибся.

В принципе, западные эксперты давно уже боялись "Сармата". Когда ракета ещё не стояла на боевом дежурстве, в сентябре 2021 года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "такая техника способна запросто смести одно из побережий (предположительно, США — Прим. ред.)". Американские эксперты тогда немедленно заговорили о "дополнительной угрожающей риторике со стороны Москвы". Некоторые из них даже подсчитали, что "Сармат" гарантированно уничтожает Техас или 3 территории Англии. Тогда ракету назвали "экзистенциальной угрозой для Америки".

Что умеет "Сармат"?

Ракетный комплекс "Сармат"

На самом деле, РС-28 действительно существенно превосходит сдающего дежурство "Воеводу". Его боевая разделяющаяся головная часть состоит из 10-15 блоков индивидуального наведения, каждый из которых несёт не менее 800 килотонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Кстати, в Daily Mail почему-то решили, что дальность "Сармата" — это где-то 6200 миль. На самом деле, согласно открытым данным, дальность нашего супер-оружия на порядок выше — не менее 18 тысяч километров. Это, между прочим, подсчитали и китайские эксперты. В начале января именно эту дальность применения нашего высокоточного оружия указало СМИ Baijiahao.

От "Воеводы" "Сармат" отличает новая силовая установка, которая позволяет сократить продолжительность активного участка полёта, когда ракета наиболее уязвима.

Ну и, разумеется, важно отметить, что новая техника позволяет доставить в нужную нам точку гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", способный развивать скорость до 27 Махов (для сравнения, натовские ракеты комплекса Aegis развивают скорость, не превосходящую 2,5 Махов, то есть 763 метра в секунду на большой высоте).

Любопытно, что натовцы настолько обеспокоены возможностями РС-28, что совершенно серьёзно предупреждают, что не стоит, мол, пробовать его сбивать в стратосфере, потому что подрыв такого боеприпаса на высоте над их территорией только усугубит поражающий эффект.

История может повториться

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

Вообще-то история, похоже, бесконечно повторяется. В Ливийской пустыне любят показывать участок площадью 150 на 30 километров, покрытый… стеклом. Оплавленные куски стекловидной массы разбросаны не по кратеру, а по абсолютно ровной поверхности. Специалисты делают однозначный и весьма зловещий вывод: около ста тысяч лет назад на высоте около 10 километров здесь прогремел атомный взрыв. Наверное, стоило бы оплатить высшим чинам Североатлантического альянса экскурсионную поездку в Ливию, чтобы они убедились, куда их может завести нездоровое желание завоевать чужую территорию.

Теперь, когда НАТО стоит в нескольких сотнях километрах от Москвы, угроза для нашей цивилизации приближается к ситуации 1941 года. Поэтому поступивший на вооружение "Сармат" может стать ultima ratio regis, то есть "последним доводом короля", способным охладить перегретые мозги того же Йенса Столтенберга. Кстати, именно этот девиз кардинал Ришелье повелел отлить на французских пушках, стрелявших по гугенотам во время осады крепости Ла-Рошель в начале XVII века.