Рогозин назвал подарком НАТО успешные испытания ракеты "Сармат"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" является подарком для Североатлантического альянса.

В среду, 20 апреля Россия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая вылетела с космодрома Плесецк и достигла места назначения на камчатском полигоне Кура.

"А мы сегодня — в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!" — сообщил Рогозин, имея в виду пуск "Сармата".

"Роскосмос" напомнил, что Рогозин регулярно посещал Красноярский машиностроительный завод, чтобы лично проконтролировать ход работ над новой ракетой.

После окончания всех испытаний "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода". В скором времени новым вооружением оснастят головной полк Ужурского ракетного соединения, который дислоцируется под Красноярском.