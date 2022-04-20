Военкор Пегов назвал детей из подвалов Мариуполя "самым страшным, что видел"

Военный корреспондент Семён Пегов пообщался с мирными жителями города Мариуполя, которых российская армия вывела в среду, 20 апреля, из подвалов.

Там горожане провели два месяца с минимумом еды, почти без воды и средств гигиены.

"Это пока что самое страшное, что я видел в принципе на войнах. Хочется выпить стакан водки, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться", — говорит военкор.

Он рассказал, что самое жуткое, им увиденное на войнах — это маленькие дети, которых мамы, закутав в какие-то грязные вещи, выносили из подвала. Там эти люди просидели два месяца, поражается Пегов. 60 дней в тёмном помещении, под землёй, без нормальных человеческих условий.

Операция "Живой щит", которую нацисты из "Азова"* под кураторством Запада так спокойно организовали — "это пока что самое страшное, что я видел в принципе на войнах", подтвердил военный корреспондент.

Сегодня по гумкоридору из двух домов, примыкающих к промзоне завода "Азовсталь", вышли все мирные жители, которые там находились — 28 человек, из них 7 детей.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.