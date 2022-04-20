Леонков: уничтожение транспортной инфраструктуры на Украине усложнит работу РФ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уничтожение транспортной инфраструктуры на Украине усложнит работу ВС РФ.

Аналитик отвергает требование некоторых граждан РФ, которые выступают за полное уничтожение мостов и дорог на Украине. Он объяснил, что, препятствуя таким образом поставкам вооружения для ВСУ, ВС РФ так же понесут потери.

По мнению эксперта, для полного прекращения вооружения ВСУ России необходимо подойти к границам стран Европы и отрезать поставки. Однако есть риск, что удерживание позиций обернётся для множества военных смертью. Поэтому лучше уничтожать технику, когда она появляется в зоне боевых действий.

Несмотря на заявления Запада, ВС РФ продолжают вести спецоперацию (СВО). Военные РФ и ДНР наступают и останавливаются тогда, когда им это необходимо.