Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что уничтожение транспортной инфраструктуры на Украине усложнит работу ВС РФ.
Аналитик отвергает требование некоторых граждан РФ, которые выступают за полное уничтожение мостов и дорог на Украине. Он объяснил, что, препятствуя таким образом поставкам вооружения для ВСУ, ВС РФ так же понесут потери.
По мнению эксперта, для полного прекращения вооружения ВСУ России необходимо подойти к границам стран Европы и отрезать поставки. Однако есть риск, что удерживание позиций обернётся для множества военных смертью. Поэтому лучше уничтожать технику, когда она появляется в зоне боевых действий.
Несмотря на заявления Запада, ВС РФ продолжают вести спецоперацию (СВО). Военные РФ и ДНР наступают и останавливаются тогда, когда им это необходимо.
"То есть эффективность была бы если бы мы их [вооружение, — ред.] здесь уничтожили. Здесь мы можем одну и ту же технику уничтожить различными видами огневого поражения, чем мы и занимаемся. А представьте, если они будут там?".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".