Боец Татарский: азовцы* на "Азовстали" расстреливают желающих сложить оружие

Журналист, блогер и боец батальона "Восток" Владлен Татарский в эфире Радио КП рассказал, что азовцы* на "Азовстали" в Мариуполе расстреливают желающих сложить оружие.

Ранее Минобороны неоднократно предлагали боевикам, которые укрываются на заводе, сложить оружие и покинуть территорию "Азовстали". Сообщается, что ночью около 35 боевиков сдались в плен.

"Продолжаются бои за "Азовсталь". Выяснили конкретно, где сидят "Волына" и "Калына" [позывные командиров "Азов", — ред.]. Там у них жестко. "Азов" выполняет роль непримиримых радикалов — они буквально взяли в плен всех этих перепуганных овец в виде ВСУшников, бойцов национальной гвардии. Реально расстреливают тех, кто хочет сдаться".

По словам Татарского, все военные на "Азовстали" подчиняются "Азову" до такой степени, что даже из бункеров выходят только по приказу.

"Они бы хотели сдаться, но "Азов" их держит в страхе".

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ