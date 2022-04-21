Военэксперт предложил план "щадящего" взятия Одессы: блокада

Новым этапом российской спецоперации на Украине может стать освобождение от нацистов Одессы. По крайней мере так считает экс-главком ВДВ Владимир Шаманов.

По словам же военного эксперта Юрия Кнутова, "брать" этот город надо было раньше, пока там "сидел пророссийский мэр и были сильны пророссийские настроения".

В интервью "Царьграду" директор музея войск ПВО признал: занять Одессу "щадяще" — без большого количества разрушений инфраструктуры — сейчас вряд ли получится:

"Примерно с месяц назад там была проведена мощнейшая зачистка, поставили мэром бывшего замкомандира нацистского батальона. Он зачистил всю администрацию, город укрепили, поставили противотанковые ежи, набили нацистами, нацгвардией. В общем, город взять теперь сложно", — пояснил Кнутов.

Впрочем, по его мнению, один способ сохранить Одессу всё же есть: