Новым этапом российской спецоперации на Украине может стать освобождение от нацистов Одессы. По крайней мере так считает экс-главком ВДВ Владимир Шаманов.
По словам же военного эксперта Юрия Кнутова, "брать" этот город надо было раньше, пока там "сидел пророссийский мэр и были сильны пророссийские настроения".
В интервью "Царьграду" директор музея войск ПВО признал: занять Одессу "щадяще" — без большого количества разрушений инфраструктуры — сейчас вряд ли получится:
"Примерно с месяц назад там была проведена мощнейшая зачистка, поставили мэром бывшего замкомандира нацистского батальона. Он зачистил всю администрацию, город укрепили, поставили противотанковые ежи, набили нацистами, нацгвардией. В общем, город взять теперь сложно", — пояснил Кнутов.
Впрочем, по его мнению, один способ сохранить Одессу всё же есть:
"можно отрезать её от Украины, организовать блокаду и со временем войска, которые засели в городе, сами его сдадут".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".