Украинская "Точка-У" ударила по Шахтёрску, погиб ребёнок

В ДНР атаке нацистов был подвергнут город Шахтёрск. Среди пострадавших и погибших — дети. Эту информацию приводит штаб теробороны Республики.

Накануне, 20 апреля, в восемь вечера поступили данные о перехвате ПВО запрещённой "Точки-У", выпущенной бандеровцами по жилому кварталу. Обломки ракеты упали в микрорайоне №7. Загорелись дома по ул. Ломоносова и возле Центрального рынка. Было ранено трое взрослых и один ребёнок. Еще один семилетний мальчик погиб.

Как обычно СМИ "демократического Запада" проигнорируют это украинское военное преступление.

"Сильно кто-то на Западе или в какой-то отдельной "цивилизованной" стране обеспокоился по поводу удара ВСУ "Точкой У" по Шахтёрску? Ответ очевиден. Reuters, Time, Washington Post и другие "правильные" СМИ покажут в лучшем случае воронку, но о том, что от действий украинских боевиков погиб ребёнок, стыдливо промолчат", — прокомментировали дончане.

"Точка-У" — устаревшая ракета производства СССР и в ВС РФ не применяется. Но остается одним из наиболее дальнобойных вооружений ВСУ. Ракета считается запрещённым оружием, потому что в условиях городской застройки неизбежно приводит к колоссальным разрушениям и жертвам.