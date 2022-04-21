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Автор Дмитрий Плотников

Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" и приказал отменить его

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и приказал отменить его.

Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" и приказал отменить его

"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — дал указание Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Президент подчеркнул, что

"мы всегда должны думать, но в данном случае особенно о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров".

Глава РФ посоветовал министру обороны ещё раз предложить укрывшимся боевикам в "Азовстали", кто до сих пор не сложил оружие, сделать это.

Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Владимиру Путину, что "Азовсталь" с украинскими боевиками и иностранными наёмниками "надёжно заблокирован".

Напомним, националистам несколько раз предлагали сложить оружие и выйти из промзоны завода "Азовсталь", однако нацисты ни разу им не воспользовались. Сообщается, что там может находиться около двух тысяч украинских военных и иностранных наёмников.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы штурм сергей шойгу владимир путин
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