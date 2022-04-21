Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и приказал отменить его.
"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — дал указание Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
Президент подчеркнул, что
"мы всегда должны думать, но в данном случае особенно о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров".
Глава РФ посоветовал министру обороны ещё раз предложить укрывшимся боевикам в "Азовстали", кто до сих пор не сложил оружие, сделать это.
Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Владимиру Путину, что "Азовсталь" с украинскими боевиками и иностранными наёмниками "надёжно заблокирован".
Напомним, националистам несколько раз предлагали сложить оружие и выйти из промзоны завода "Азовсталь", однако нацисты ни разу им не воспользовались. Сообщается, что там может находиться около двух тысяч украинских военных и иностранных наёмников.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".