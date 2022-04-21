Военкор Стешин о решении Путина: "Азов"* оставят подыхать с голода"

Военкор Дмитрий Стешин поддержал решение Владимира Путина сберечь личный состав ВС РФ и заблокировать боевиков "Азова"* в подвалах мариупольского завода. "Подохнуть с голода" — подходящая участь для нацистов, считает журналист.

21 апреля президент России Владимир Путин после доклада главы Минобороны Сергея Шойгу отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", где в катакомбах окопались члены националистического батальона. Вместо этого российская армия должна обеспечить полную блокаду завода "чтобы муха не пролетела".

С решением главы государства полностью согласен военный корреспондент Дмитрий Стешин, находящийся сейчас в Мариуполе. По его словам, штурмовать хорошо укреплённые рубежи нацбатов — значит впустую переводить боеприпасы и рисковать личным составом. Деваться нацистам всё равно некуда.

"Выйти и контратаковать они не смогут. И разблокировать их некому. С утра под Мариуполем тихо. Пусть так будет всегда", — предложил корреспондент.

Если украинские боевики погибнут в бою, то станут героями для неонацистов, а этого допускать нельзя.

"Азов"* оставят подыхать с голода. Правильное решение", — резюмировал военкор.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ