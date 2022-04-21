Наступление ВС РФ увеличивает число потерь ВСУ в Донбассе

Активные боевые действиях ведутся на Славянско-Краматорском направлении и в районе Великой Новосёлки. На данный момент населенный пункт находится под контролем украинской армии, однако российские войска приближаются с территории Запорожской области.

В это время российская армия и военные Народной милиции ДНР наступают со стороны города Волноваха и направляются к позициям противника по линии Угледар-Марьинка.

Если ВС РФ прорвут оборону ВСУ в районе Великой Новосёлки, то российская армия сможет заблокировать войска противника, которые укрылись в районе населенного пункта Курахово.

Издание "Военное обозрение" сообщает, что количество потерь со стороны украинской армии растет. Также значительно увеличилось число солдат, которые добровольно складывают оружие и сдаются в плен российской армии.