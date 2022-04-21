Военный эксперт Сивков оценил резервы ВСУ: профессионалов не осталось

Значительную часть армии Украины составляет группировка, находящаяся в Донбассе. По оценкам аналитиков её численность может насчитывать до 70 тысяч военных. И это лучшие представители ВСУ. Поэтому в скором времени Украину ожидает нехватка профессионалов, а без них армия окажется небоеспособной. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Специалист оценил в беседе с Общественной Службой Новостей численность и профессионализм военных резервов Украины.

По его словам, Украина может собрать 2,5 миллиона человек, если считать от количества населения страны. Однако на деле это будет 500-600 тысяч человек, причём абсолютно небоеспособных, так как сборы по поддержанию боеготовности там не проводили фактически на протяжении 30 лет, пояснил аналитик.

Он заметил, что просто вооружить людей автоматами и посадить на школьные автобусы будет недостаточно. Получится не полноценная боевая единица, а толпа людей, которых ведут на убой.

Боевые командиры сейчас все сидят в котлах, где их уничтожают, а многие из резервистов и контрактников совсем не горят желанием воевать, да и забыли, как это делается. Это они и сами понимают прекрасно, из-за чего и быстро выбирают сдачу в плен, заключил Сивков.